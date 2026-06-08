İhlas Haber Ajansı
Milli futbolculara Arizona'da coşkulu karşılama!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için çalışmalarını devam ettireceği ABD'deki ana kamp merkezi Arizona eyaletinin Mesa şehrine geldi. Millileri burada çok sayıda taraftarlar karşıladı.
Özetle DinleMilli futbolculara Arizona'da coşkulu karşılama!
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Spor az önce
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'deki ilk durağı Florida'dan sonra ana kamp merkezi olan Arizona'ya geçti.
- A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile Fort Lauderdale'de hazırlık maçı oynadı.
- Takım, ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrine geçti.
- Milli Takım, Mesa'da Türk taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.
- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek.
- Milli Takım'ın ilk maçı 14 Haziran'da TSİ 07.00'da Avustralya ile oynanacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası çalışmaları kapsamında ABD'de ilk olarak Florida eyaletine gelen A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçı sonrası turnuvadaki ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrine geçti.
TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Millileri burada çok sayıda taraftarlar karşıladı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip, Türk taraftarların tezahüratları eşliğinde otele giriş yaptı.
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Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız, ilk maçını 14 Haziran'da TSİ 07.00'da Avustralya ile oynayacak.
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