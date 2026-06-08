A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için çalışmalarını devam ettireceği ABD'deki ana kamp merkezi Arizona eyaletinin Mesa şehrine geldi. Millileri burada çok sayıda taraftarlar karşıladı.

2026 FIFA Dünya Kupası çalışmaları kapsamında ABD'de ilk olarak Florida eyaletine gelen A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçı sonrası turnuvadaki ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrine geçti.

Milli futbolculara Arizona'da coşkulu karşılama!

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Millileri burada çok sayıda taraftarlar karşıladı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip, Türk taraftarların tezahüratları eşliğinde otele giriş yaptı.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız, ilk maçını 14 Haziran'da TSİ 07.00'da Avustralya ile oynayacak.

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