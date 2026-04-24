" Bilet bulamama" çığlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü titiz soruşturmayla dev bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı. Taraftarın saniyeler içinde tükendiğini sandığı o biletlerin aslında özel bir yazılımla "hortumlandığı" anlaşıldı.

İddialara göre Fenerbahçe tribünlerine ait yaklaşık 1900 bilet satışa çıkarıldı, bunların bir kısmı kısa sürede satılırken önemli bir bölümü sistem üzerinde uzun süre kaldı.

Soruşturmada, biletlerin bot yazılımlar ve özel geliştirilen arayüzler aracılığıyla sistemden çekildiği, daha sonra ise karaborsa kanallar üzerinden yüksek fiyatlarla yeniden satışa sunulduğu değerlendirildi. Bu yöntemle PassoLig altyapısının manipüle edildiği iddia edildi.

BOT YAZILIMLA 60 MİLYONLUK VURGUN

HABERTÜRK TV'nin haberine göre sıradan bir vatandaşın bilgisayar başında dakikalarca uğraşarak alabildiği tek bir bilete karşılık, şebekenin sisteme sızdığı belirlendi. Bu dijital canavarlar, normal bir kullanıcının yapamayacağı bir hızla tek seferde 100’er, 200’er bilet çekerek sistemi kilitledi. Yapılan incelemelerde, tek bir kişinin hesabından 60 farklı bilet alımı yapıldığı saptandı. Yıllık suç gelirinin ise tam 60 milyon TL’yi bulduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün suç duyurusu sonrası başlatıldı. Taraftarların bilet erişiminde sorun yaşadığı yönündeki şikayetler de incelemeye alındı.