Taraftar bilet beklerken 'şebeke' hortumlamış: WhatsApp gruplarında 50 bin liralık derbi mezatı!
Türk futbol tarihinin en büyük dijital bilet operasyonunda perde aralandı.
"Bilet bulamama" çığlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü titiz soruşturmayla dev bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı. Taraftarın saniyeler içinde tükendiğini sandığı o biletlerin aslında özel bir yazılımla "hortumlandığı" anlaşıldı.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında oynanan Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşması öncesinde PassoLig sistemi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen büyük bir karaborsa operasyonu, soruşturma dosyasına yansıdı.
İddialara göre Fenerbahçe tribünlerine ait yaklaşık 1900 bilet satışa çıkarıldı, bunların bir kısmı kısa sürede satılırken önemli bir bölümü sistem üzerinde uzun süre kaldı.
Soruşturmada, biletlerin bot yazılımlar ve özel geliştirilen arayüzler aracılığıyla sistemden çekildiği, daha sonra ise karaborsa kanallar üzerinden yüksek fiyatlarla yeniden satışa sunulduğu değerlendirildi. Bu yöntemle PassoLig altyapısının manipüle edildiği iddia edildi.
BOT YAZILIMLA 60 MİLYONLUK VURGUN
HABERTÜRK TV'nin haberine göre sıradan bir vatandaşın bilgisayar başında dakikalarca uğraşarak alabildiği tek bir bilete karşılık, şebekenin sisteme sızdığı belirlendi. Bu dijital canavarlar, normal bir kullanıcının yapamayacağı bir hızla tek seferde 100’er, 200’er bilet çekerek sistemi kilitledi. Yapılan incelemelerde, tek bir kişinin hesabından 60 farklı bilet alımı yapıldığı saptandı. Yıllık suç gelirinin ise tam 60 milyon TL’yi bulduğu tahmin ediliyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün suç duyurusu sonrası başlatıldı. Taraftarların bilet erişiminde sorun yaşadığı yönündeki şikayetler de incelemeye alındı.
KALE ARKASINA 50 BİN LİRAYA BİLET
Soruşturma kapsamında kapalı WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden organize edilen satış ağlarının kullanıldığı, bu gruplara yalnızca referansla giriş yapılabildiği belirlendi. Biletlerin 2 bin 500 liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan fiyatlarla el değiştirdiği ortaya çıktı.
Satışların hem sosyal medya üzerinden hem de stadyum çevresindeki fiziki noktalarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Yoğurtçu Parkı çevresinin de karaborsa satış noktalarından biri olarak kullanıldığı iddialar arasında yer aldı.
BÖYLESİ TÜRKİYE'DE İLK
Soruşturmada, aralarında yazılımcıların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6’sı tutuklandı.
Dosyadaki itirafçıların ifadeleriyle operasyonun daha da genişlemesi beklenirken, bu dava Türkiye’de bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen ilk büyük spor suçu davası olarak kayıtlara geçti.