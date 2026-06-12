Antalya’da karnından vurulmuş halde evinde ölü bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Doğan’ın karnındaki kurşunun uzak mesafeden atıldığı tespit edilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 50 yaşındaki İbrahim Doğan’dan haber alınamadığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğan’ın evine giren ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar değil cinayet çıktı! İbrahim Doğan’ın karnından vurulmuş halde bulunmuştu

KARNINDAN VURULMUŞ

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, Doğan’ın karın bölgesinden ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın intihar olabileceği değerlendirildi.

İntihar değil cinayet çıktı! İbrahim Doğan’ın karnından vurulmuş halde bulunmuştu

İNTİHAR DEĞİLMİŞ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda gerçek ortaya çıktı. Atışın uzak mesafeden gerçekleştirildiği ve olayın intihar olmadığı tespit edildi.

İntihar değil cinayet çıktı! İbrahim Doğan’ın karnından vurulmuş halde bulunmuştu

2 TUTUKLAMA

Yapılan araştırmada olay tarihinde evde Serkan Y. ve Fatma Y. isimli karı-koca ile R.A. ve A.Y'nin de bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Serkan ile Fatma Y. tutuklanırken, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İntihar değil cinayet çıktı! İbrahim Doğan’ın karnından vurulmuş halde bulunmuştu

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