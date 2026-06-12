İntihar değil cinayet çıktı! İbrahim Doğan’ın karnından vurulmuş halde bulunmuştu
Antalya’da karnından vurulmuş halde evinde ölü bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Doğan’ın karnındaki kurşunun uzak mesafeden atıldığı tespit edilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
- İbrahim Doğan'dan haber alınamaması üzerine yapılan ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi.
- Ekipler, Doğan'ın evinde hayatını kaybetmiş halde buldu.
- İlk değerlendirmelerde Doğan'ın ateşli silah yaralanması sonucu ölmüş olabileceği ve olayın intihar olabileceği düşünüldü.
- Yapılan incelemede atışın uzak mesafeden yapıldığı ve olayın intihar olmadığı tespit edildi.
- Olay tarihinde evde bulunan karı-koca Serkan Y. ve Fatma Y. tutuklandı.
- R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 50 yaşındaki İbrahim Doğan’dan haber alınamadığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğan’ın evine giren ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.
KARNINDAN VURULMUŞ
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, Doğan’ın karın bölgesinden ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın intihar olabileceği değerlendirildi.
İNTİHAR DEĞİLMİŞ
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda gerçek ortaya çıktı. Atışın uzak mesafeden gerçekleştirildiği ve olayın intihar olmadığı tespit edildi.
2 TUTUKLAMA
Yapılan araştırmada olay tarihinde evde Serkan Y. ve Fatma Y. isimli karı-koca ile R.A. ve A.Y'nin de bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Serkan ile Fatma Y. tutuklanırken, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.