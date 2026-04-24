Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, öğle yemeğinde yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken 10'uncu sınıf öğrencisi Beyza Cançelik, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Faik Aktaş'ın uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. Arkadaşlarının bağırması üzerine durumu fark edip soğukkanlılıkla öğrencisine müdahale eden öğretmen Aktaş'ın, elma dilimini çıkartarak öğrencinin rahat nefes almasını sağladığı o anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sağlık durumu iyi olan öğrencinin öğretmenine teşekkür ettiği olayın ardından, hayat kurtaran öğretmen okul yönetimi ve sağlık yetkilileri tarafından tebrik edildi.

