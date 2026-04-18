EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye’nin yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu belirterek, “Uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi radarlarında tutmaya devam etmelerini bekliyorum” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, Orta Doğu’daki savaştan etkilenen ekonomileri desteklemek maksadıyla açıkladıkları 5 milyar avroluk finansman paketinin, özel sektör aracılığıyla istihdamın korunması ve tedarik zincirlerinin sürdürülmesini hedeflediğini ifade etti. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında değerlendirmelerde bulunan Guyett, Türkiye ekonomisine ayrı bir parantez açarak, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi “oldukça etkileyici” olarak nitelendirdi.

Türkiye, uluslararası yatırımcının radarında! Güvenli liman arayışında öne çıkıyor

ENFLASYONLA MÜCADELEYE ÖVGÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Guyett, buna karşın küresel enflasyonist ortamın Türkiye üzerindeki etkilerinin sürebileceğine işaret etti. Türkiye’nin coğrafi ayrıcalıklı bir konumda olduğunu vurgulayan Guyett, özellikle lojistik ve turizm alanında güçlü altyapının ülkeyi rakiplerinden ayrıştırdığını söyledi. Guyett, İstanbul Havalimanı’na son on yılı aşkın sürede yapılan yatırımlar ve Türkiye’nin bir turizm destinasyonu olması gibi unsurların dengeleyici bazı faydalar sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

YATIRIMLAR ARTACAK

EBRD’nin Türkiye’deki operasyonlarından bahseden Guyett, “Yatırımlarımız müşterilerimizden gelen taleplere göre şekilleniyor ancak Türkiye’de geçen yılki yatırım seviyemizi yakalayamazsak veya aşamazsak büyük bir hayal kırıklığı yaşarım. Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında en büyüklerden biri olmaya devam ediyor” dedi. Guyett, enerji sistemi geliştirme ve yenilenebilir enerjinin Türkiye’de odaklandıkları temel alanlar arasında olmaya devam edeceğini belirterek, “Türkiye’de güneş, rüzgâr ve batarya depolama alanlarında çok güçlü bir enerji projesi portföyümüz var. Gelecek 24 ay boyunca bu portföyün giderek genişleyeceğini göreceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

İNOVASYON ÜSSÜ OLDUK

Guyett, Türkiye’nin yalnızca üretim değil aynı zamanda inovasyon merkezi olarak da öne çıktığını belirterek, çok uluslu şirketlerin Avrupa’ya yakın üretim üssü arayışında Türkiye’yi tercih ettiğini ifade etti. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin yatırım tercihlerinde değişime yol açabileceğini dile getiren Guyett, Türkiye’nin güvenli ve cazip bir liman olarak öne çıkabileceğini söyledi.

EBRD, 2009’dan bu yana büyük ölçüde özel sektörde olmak üzere Türkiye’de 23 milyar avronun üzerinde yatırım yaparak ülkenin başlıca yatırımcıları arasında yer alıyor. Banka, 2025 yılında Türkiye’ye 2,7 milyar avro ile rekor düzeyde yatırım gerçekleştirmişti.

