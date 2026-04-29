Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üretim merkezi olan Türkiye, yılın ilk çeyreğinde ihracatta %23, üretimde ise %21 daralma yaşadı. İç pazar ve ihracattaki düşüşün kalıcı olmasından endişe eden sanayiciler; artan GEKAP payları, muhtemel sac vergileri ve Uzak Doğu rekabeti karşısında ayakta kalabilmek için kredi kartına taksit kolaylığı ve vergi indirimi talep ediyor.

Avrupa’nın birinci, dünyanın ise en büyük ikinci beyaz eşya üretim merkezi konumunda olan Türkiye, alarm veriyor. Girdi maliyetleri, vergiler ve global talep yetersizliği üçgeninde sıkışan sektör temsilcileri, istihdamı ve rekabet gücünü korumak için acil destek paketi çağrısında bulundu.

Yıllık 29 milyon adetlik üretim kapasitesi, 60 bin doğrudan ve 600 bin dolaylı olmak üzere toplam 660 bin kişilik dev istihdam ordusuyla Türk sanayisinin lokomotiflerinden olan beyaz eşya sektörü, zorlu bir dönemeçten geçiyor. 2025 yılını 20,2 milyon adetlik ihracat hacmiyle kapatan, AR-GE, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla küresel rekabet gücünü korumaya çalışan sektörde kan kaybı 2026 yılında da sürüyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, ihracatta son yıllarda gözlemlenen gerileme trendi ivme kazanarak devam ediyor. Yılın ilk üç ayında altı ana ürün grubunda ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında azaldı. İhracattaki bu sert düşüş, üretim bantlarını da doğrudan vurdu ve üretim miktarında yüzde 21’lik bir gerileme kaydedildi. İç pazarda ise satışlar yüzde 10 daralırken, toplam satışlar yüzde 19 düşüşle 6 milyon 288 bin 817 adette kaldı. Sadece mart ayı özelinde bakıldığında bile ihracattaki yüzde 29’luk düşüş ve toplam satışlardaki yüzde 21’lik azalma (2,2 milyon adet seviyesine iniş), daralmanın giderek derinleştiğini gözler önüne seriyor.

Beyaz alarm! İhracat 10 yıl önceki seviyesine geriledi

İHRACATTA 10 YIL ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracatın 10 yıl önceki seviyelere gerilediğine dikkat çekerek tehlikenin kalıcılık riskine vurgu yaptı. Şengül “Bu tablo, küresel talep şartları ve dış pazarlardaki yavaşlamanın etkisiyle ihracat performansında daha kalıcı bir gerileme riskini ortaya koyuyor. Buna paralel olarak, iç pazarda da talebin yavaş seyretmesi genel pazar büyümesini baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor” dedi.

Maliyet, ihracat ve ticaret politikaları üçgeninde sıkıştıklarını ifade eden Şengül, enerji, ham madde ve finansman maliyetlerinin yüksek seyrini koruduğunu söyledi. Şengül şöyle devam etti: İhracat ve iç pazarda süregelen bu görünümün 2026’ya da taşınması, mevcut eğilimin kalıcılık riskini artırıyor. Anti damping önlemleri gibi ticaret politikaları, gözetim ve ilave vergi gibi uygulamalar maliyetleri ve işlem sürelerini artırıyor. Diğer taraftan Uzak Doğu kaynaklı maliyet avantajı ve agresif fiyatlama, ihracat pazarlarında rekabeti yoğunlaştırıyor. Bu veriler ışığında rekabetçiliğimizin ihracat daralması, maliyet artışları ve ticaret politikaları üçgenine sıkıştığını söyleyebiliriz.

Bu tabloda iç pazarın desteklenmesinin önem kazandığına işaret eden Şengül, kredi kartı faiz ve komisyon oranlarının satış kanallarına olumsuz yansıdığını ifade ederek “Kredi kartı taksitlendirme imkânlarının artırılması iç talebin sürekliliğine katkı sunacaktır” diye konuştu.

SAC İTHALATI TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ise korumacı politikaların girdi maliyetlerini artırdığına dikkat çekerek, özellikle yassı çelik (sac) Türkiye’de üretilmediğini ve ithalatın bir zorunluluk olduğunu söyledi. Yavuz, şunları kaydetti: Beyaz eşya sektöründe kullanılan sac ürünlerine yüzde 15 ile 20 arasında değişen gümrük vergileri uygulanıyor. Devam eden anti damping soruşturması sonucunda ilave bir vergi getirilmesi, toplam maliyetlerimizin yaklaşık yüzde 17’sini oluşturan bu kalemde maliyet yapımızı daha da bozacak.

GEKAP YÜKÜ 3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) konusuna dikkat çekerek maliyetlerdeki orantısız artışa tepki gösterdi. Küresel daralmanın yanı sıra Türkiye’ye özgü maliyet unsurlarının sektörü zorladığını belirten Özkadı, “Yıllık GEKAP yükü yaklaşık 3 milyar TL düzeyine ulaştı. 2020-2025 yılları arasında sadece sektörümüzden tahsil edilen GEKAP gelirinin 250 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Bu yükümlülüklerin geçici süreyle sıfırlanması veya yarıya indirilmesi sektör için hayati önem taşıyor” dedi.



