Avustralya'da acil hattın çökmesi ölüm getirmişti! Yetkililer harekete geçti

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Optus'un şebekelerinde 18 Eylül'de meydana gelen kesinti sebebiyle birçok eyalette yüzlerce acil arama yapılamamış, bu sebeple can kayıpları yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin harekete geçtiği bildirildi.

13 SAATTEN FAZLA SÜRMÜŞTÜ

Hükümete bağlı Avustralya Medya ve İletişim Kurulu, 13 saatten fazla süren ve bu süreçte acil durum çağrıları iletilemediği için 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kesintiye yönelik soruşturma başlattı.

Kurul yetkilileri, arızadan sorun giderilene kadar haberdar edilmediklerini ve bunun prosedüre aykırı olduğunu belirtti.

''HALKI YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI''

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, gazetecilere yaptığı açıklamada, Optus'un "Avustralya halkını yüz üstü bıraktığını" ve şirketin "ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini" ifade etti.

BU İLK DEĞİL

Optus'un şebekelerinde 2023'te de büyük çaplı bir arıza meydana gelmiş, 2 binden fazla kişi acil çağrı hizmetine erişim sağlayamamıştı.

Şirket 2022'de de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.