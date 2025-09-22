Huzurevi müdürüne çakıyla saldırmıştı! Dehşet anları ortaya çıktı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir huzurevi 4 Ağustos’ta dehşet anlarına sahne olmuştu. 83 yaşındaki John Gula, çakıyla saldırdığı huzurevi müdürü Amelia Sola Ortiz'i ağır yaralamıştı. Genç kadın olayın ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırılırken, Gula da yakalanarak tutuklandı.

TALİHSİZ MÜDÜR DEHŞETİ YAŞADI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde, talihsiz müdürün yaşlı adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken gömleğinden kan sızdığı görülüyor. Öte yandan Gula'nın arkadaşı olduğu düşünülen yaşlı bir kadının, yatıştırmak için adamın bileğini tuttuğu görülüyor.

SIRTINDAN BIÇAKLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Bir görgü tanığı, müdürün "Yardım edin, yardım edin" diye bağırdığını duyduğunu, Gula’nın ise hızını alamayıp kadını sırtından bıçaklamaya çalıştığını bildirdi.

Saldırının kesin nedeni henüz bilinmezken, Florida eyaletinde gözaltında tutulan adamın kasım ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.