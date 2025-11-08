Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsun destanı! Beş yılda 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesi

Samsun destanı! Beş yılda 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesi

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2022-23 sezonunda Süper Lig’e geri dönen kırmızı beyazlılar, kısa süre içinde Avrupa’yı fethetti. Samsunspor, 36 takımlı Konferans Ligi’nde zirveye yerleşti… 

Samsunspor, Avrupa’da gururumuz oldu. Play-off turunda Panathinaikos’a elenerek UEFA Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne kalan kırmızı beyazlılar, burada gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Samsun destanı! Beş yılda 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesi - 1. Resim

GOL BİLE YEMEDİ

Konferans Ligi macerasına Polonya deplasmanında 1-0’lık Legia Varşova galibiyetiyle başlayan Samsunspor, ardından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i de 3-0’la evine puansız yolladı. Karadeniz ekibi son olarak sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans’a da aynı tarifeyi uygulayarak 3-0’lık zafere imza attı.  

Samsun destanı! Beş yılda 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesi - 2. Resim

BAŞ MİMAR YILDIRIM

Samsunspor’un muhteşem çıkışı dikkati çekti. 2017-18 sezonunda 2. Lig’e düşen kırmızı beyazlılar o yıl şirketleşti ve Yüksel Yıldırım çoğunluk hisselerini aldı. 2019-20 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta 10 puan farkla şampiyon olan Samsunspor TFF 1. Lig’e yükseldi. 2022-23 sezonunda Süper Lig’e yeniden ‘merhaba’ diyen kırmızı beyazlılar, geçen sezon Beşiktaş’ın önünde ligi üçüncü sırada bitirdi. Samsunspor, 27 yıl sonra çıktığı Avrupa arenasında Konferans Ligi’nde önüne geleni devirerek 36 puanlı ligde liderlik koltuğuna kuruldu. 

YILDIRIM'IN HEDEFİ BÜYÜK: ŞAMPİYON DA OLACAĞIZ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Hedefimiz beş yıl içerisinde Süper Lig’de şampiyon olmak var. Malta ve Portekiz gibi ülkelerden kulüp satın alma düşüncesindeyim. Konferans Ligi’nde nihai hedefimiz finale kalmak ve kupayı kazanmak” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

