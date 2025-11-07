Sergen Yalçın'sız Beşiktaş, Antalya deplasmanında: Ligde 59'uncu randevu

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de kozlarını paylaşacak. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabakada, Aydın’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanı 4'üncü hakemi Gürcan Hasova olacak. Siyah-beyazlılar;5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucutopladığı 17 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 13 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

BE Şİ KTA Ş 'TAN 121, ANTALYASPOR'DAN 56 GOL

İki takım bugüne kadar 58 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar 36, kırmızı-beyazlılar 8 defa galip geldi. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 121 defa rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 56 gol gördü. Ligde son oynanan mücadele ise Antalyaspor ev sahipliğinde 1-1 sona erdi.

BE Şİ KTA Ş 'TAN SON 5 MA Ç TA B İ R GAL İ B İ YET

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 müsabakadan sadece birinde sahadan galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, tek galibiyetini Konyaspor’a karşı yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

EROL BULUT'UN BE Şİ KTA Ş GAL İ B İ YET İ YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş’a karşı galibiyeti bulunmuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılara karşı Yeni Malatyaspor, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’nın başında toplam 11 defa rakip oldu. Bulut, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

SERGEN YAL Ç IN TR İ B Ü NDE OLACAK

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı olduğu için Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Yalçın’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maç ceza verildi.Antalya deplasmanında siyah-beyazlıların kulübesine Sergen Yalçın’ın yardımcısı Murat Kaytaz’ın liderlik etmesi bekleniyor.

ORKUN VE EM İ RHAN CEZALI

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek iki maç men cezalı alan Orkun Kökçü ile bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, sarı kart cezalısı olduğu için Antalya deplasmanında forma giyemeyecek. Emirhan, ligde Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görerek ceza sınırına ulaştı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda milli aradan sonra oynanacak Samsunspor mücadelesinde sahada olamayacak.