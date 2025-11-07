Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: İşte Rafa Silva kararı...

Beşiktaş, TrendyolSüper Lig'in 12'nci haftasında 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın yanı sıra kart cezalısı olan kaptan Orkun Kökçü ve genç savunma oyuncusu Emirhan Topçu da kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai,Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu