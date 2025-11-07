Samsunspor, Avrupa'da doludizgin! Konferans Ligi'ne damga vurdu, kasasını doldurdu

Süper Ligekiplerinden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adından söz ettiriyor. Konuk ettiği Hamrun'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 3'te 3 ile liderlik koltuğuna oturduve önemli bir geliri kasasına koydu.

3 , 17 MİLYON EURO KATILIM , 1,2 MİLYON EURO GALİBİYET PRİMİ

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım ücreti olarak 3,17 milyon euro elde etmişti. NTV Spor'da yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i ve 3'üncü maçta yine sahasında Hamrun'u yenerek toplam 1,2 milyon euro galibiyet bonusu kazandı.Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir 4,37 milyon euro (yaklaşık 213 milyon TL)oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu başarı primleri ş öyle:

Lige katılım: 3.17 milyon euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon euro

Finalistler: 4 milyon euro

Şampiyon: 3 milyon euro