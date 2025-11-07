Samsunspor, Avrupa'da doludizgin! Konferans Ligi'ne damga vurdu, kasasını doldurdu
UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Samsunspor, Malta'nın Hamrun takımını sahasında 3-0 yenerek, 9 puanla liderliğe yükseldi. Karadeniz ekibi, Avrupa'da sergilediği başarılı performansla hatırı sayılır bir gelir elde etti.
Süper Ligekiplerinden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adından söz ettiriyor. Konuk ettiği Hamrun'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 3'te 3 ile liderlik koltuğuna oturduve önemli bir geliri kasasına koydu.
3,17 MİLYON EURO KATILIM, 1,2 MİLYON EURO GALİBİYET PRİMİ
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım ücreti olarak 3,17 milyon euro elde etmişti. NTV Spor'da yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i ve 3'üncü maçta yine sahasında Hamrun'u yenerek toplam 1,2 milyon euro galibiyet bonusu kazandı.Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir 4,37 milyon euro (yaklaşık 213 milyon TL)oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde2025-2026 sezonubaşarı primleri şöyle:
Lige katılım: 3.17 milyon euro
Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro
Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro
Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro
Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro
Son 16 turu: 800 bin euro
Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro
Yarı finalistler: 2.5 milyon euro
Finalistler: 4 milyon euro
Şampiyon: 3 milyon euro