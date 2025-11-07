Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor, Avrupa'da doludizgin! Konferans Ligi'ne damga vurdu, kasasını doldurdu

Samsunspor, Avrupa'da doludizgin! Konferans Ligi'ne damga vurdu, kasasını doldurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Samsunspor, Avrupa&#039;da doludizgin! Konferans Ligi&#039;ne damga vurdu, kasasını doldurdu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi, Mağlubiyet, Gelir, Haber
Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Samsunspor, Malta'nın Hamrun takımını sahasında 3-0 yenerek, 9 puanla liderliğe yükseldi. Karadeniz ekibi, Avrupa'da sergilediği başarılı performansla hatırı sayılır bir gelir elde etti.

Süper Ligekiplerinden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adından söz ettiriyor. Konuk ettiği Hamrun'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 3'te 3 ile liderlik koltuğuna oturduve önemli bir geliri kasasına koydu.

3,17 MİLYON EURO KATILIM, 1,2 MİLYON EURO GALİBİYET PRİMİ

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım ücreti olarak 3,17 milyon euro elde etmişti. NTV Spor'da yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i ve 3'üncü maçta yine sahasında Hamrun'u yenerek toplam 1,2 milyon euro galibiyet bonusu kazandı.Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir 4,37 milyon euro (yaklaşık 213 milyon TL)oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde2025-2026 sezonubaşarı primleri şöyle:

Lige katılım: 3.17 milyon euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon euro

Finalistler: 4 milyon euro

Şampiyon: 3 milyon euro

