Sürgündeki eski İspanya Kralı Juan Carlos 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

İspanya'nın sürgündeki eski kralı Juan Carlos, uzun süredir beklenen anı kitabında ilk kez sessizliğini bozarak dikkat çeken ifadelere imza attı.

The Times'ın haberine göre Carlos, Franco döneminden tahttan çekilmesine, aile ilişkilerinden özel hayatındaki skandallara kadar tartışmalı birçok konuyu kendi kaleminden anlattı.

FRANCO'NUN GÖZETİMİNDE BÜYÜYEN BİR VELİAHT

Fransa'da yayımlanan kitap, diktatör Francisco Franco'nun ölümünün 50. yılına denk getirildi. Juan Carlos, Franco'nun kendisini küçük yaşlardan itibaren iktidara hazırladığını vurguladı. Generalin, monarşiyi yeniden güçlendirmek için onu özel olarak yetiştirdiğini ifade eden eski kral, bu dönemin hem siyasi hem de kişisel anlamda kendisinde derin izler bıraktığını dile getirdi.

Juan Carlos

YILLAR SONRA GELEN ACI İTİRAF

Juan Carlos, kitabında ilk kez 1956’da Portekiz'deki sürgün yıllarında yaşanan kardeşi Alfonso'nun ölümüne yol açan silah kazasından da söz etti. O dönem 18 yaşında olan Carlos, kardeşiyle birlikte Alfonso'ya ait bir tabancayla oynarken silahın yanlışlıkla ateş aldığını belirterek, "Mermi sekti ve kardeşimin alnına isabet etti." dedi. Bu olayın hayatında dönüm noktası olduğunu söyleyen Carlos, "Alfonso babamın kollarında öldü. Onun yokluğu hayatımın en karanlık dönemini başlattı." ifadelerini kullandı.

"BİR ARKADAŞ, BİR SIRDAŞ KAYBETTİM"

Eski kral, o günden bu yana kardeşinin ölümünü her gün düşündüğünü belirterek, "Yanımda olmasını isterdim. Bir arkadaş, bir sırdaş kaybettim. Ölümü olmasaydı hayatım daha az karanlık olurdu." dedi. Carlos, yıllarca bu olayın vicdan azabını taşıdığını itiraf etti.

İlgili Haber Eski İspanya Kralı Juan Carlos ülkeden ayrılma kararı aldı

BABASININ ÖFKESİ: 'BANA BUNU BİLEREK YAPMADIĞINA YEMİN ET'

Juan Carlos'un anlattığına göre, haberi duyan babası Barselona Kontu büyük bir öfkeye kapıldı. Oğlunun boğazına sarılarak "Bana bunu bilerek yapmadığına yemin et!”" diye bağırdığını aktaran Carlos, o anın hayatındaki en travmatik anlardan biri olduğunu söyledi.

Juan Carlos

İSPANYA'NIN SÜRGÜNDEKİ KRALI JUAN CARLOS KİMDİR?

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos, 1975’te General Franco'nun ölümünün ardından tahta çıktı ve ülkesini diktatörlükten demokrasiye taşıyan lider olarak tarihe geçti. Ancak 2014’te, hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve özel hayatına ilişkin skandallar nedeniyle tahtını oğlu VI. Felipe'ye bıraktı.

2020'de patlak veren mali usulsüzlük iddialarının ardından ülkesini terk eden Juan Carlos, o tarihten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sürgün hayatı yaşıyor. Bugün hâlâ İspanya kamuoyunda tartışmalı bir figür olarak anılıyor.