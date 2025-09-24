İspanya Kralı ve Ukrayna lideri BM kürsüsünde! Dünyaya seslendiler

İspanya Kralı Felipe 80. BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İSPANYA KRALI: GAZZE'DEKİ KATLİAMI DURDURUN

Felipe, "İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ve bundan derin acı duyuyoruz. Bu yüzden haykırıyoruz ve talep ediyoruz: Bu katliamı derhal durdurun. Hastanelerin, okulların ve sığınakların bombalanmasıyla yaşanan yıkım karşısında sessiz kalamayız ya da gözlerimizi başka yöne çeviremeyiz." ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: ULUSLARARASI HUKUK BİZİ KORUMUYOR

İspanya Kralı'nın ardından kürsüye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy çıktı. Zelenskiy BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Uluslararası hukuk bizi korumuyor. Suriye, Gazze, Ukrayna, hiçbiri yardım görmüyor" dedi.

Zirvenin dünkü programında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, BM Genel Sekreteri Guterres ve daha birçok lider konuşmuştu.