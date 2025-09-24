İki fotoğraf arasında dikkat çeken detay! AB liderlerini karşısına dizen Trump, Erdoğan'la yan yana

Dünyanın gözü, onlarca liderin katıldığı ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda...

ERDOĞAN VE TRUMP YAN YANA OTURDU

Zirve kapsamında dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı yapıldı. BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları ise masanın etrafında sıralandı.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ TOPLANTI"

ABD Başkanı Trump toplantı için "Burada 32 toplantı yaptık ama benim için önemli olan toplantı buydu çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz." derken; Erdoğan ise "Çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik. Görüşmeden memnunum, zirve olumluydu" ifadelerini kullandı.

AB LİDERLERİNİ KARŞISINA DİZMİŞTİ

Toplantıya dair fotoğraflar dünyaya servis edilirken; Trump'ın AB liderlerini geçtiğimiz haftalarda karşısına sıraladığını, ancak Erdoğan'ı ise yanındaki koltukta misafir ettiği detayı dikkat çekti.

Bilindiği gibi Trump geçtiğimiz ay İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderlerini Beyaz Saray'daki odasında tam karşısında oturtmuştu.