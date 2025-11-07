Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'nın Türkiye ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı

İspanya'nın Türkiye ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı

İspanya&#039;nın Türkiye ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı
İspanya Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ve Türkiye ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarının aday kadrosu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Gürcistan ve 18 Kasım'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

İspanya aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

İspanya'nın Türkiye ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı - 1. Resim

