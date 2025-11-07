Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyor

EuroLeague’de heyecan 7 Kasım Cuma akşamı İstanbul’da devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano (EA7 Emporio Armani Milan) ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, EuroLeague’de son olarak deplasmanda Baskonia’ya 86-75 mağlup oldu. Olimpia Milano ise son maçında Fransız temsilcisi Paris Basketball’u 86-77 yenerek moral buldu. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyor - 1. Resim

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague heyecanında Anadolu Efes ile Olimpia Milano arasındaki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dijital platform tercih eden basketbolseverler S Sport Plus üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyor - 2. Resim

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in 7 Kasım fikstüründe yer alan önemli mücadele 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Sinan Erdem yerine Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.30’da çalacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında taraftarı karşısında kritik bir galibiyet ararken, Milano deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

