Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Özlem Yurt neden öldü? Ünlü Spikerin ölüm sebebi yeniden gündeme geldi

Özlem Yurt neden öldü? Ünlü Spikerin ölüm sebebi yeniden gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özlem Yurt neden öldü? Ünlü Spikerin ölüm sebebi yeniden gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran başarılı sunumuyla hafızalara yer edinen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberi, sevenlerini yasa boğmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Yurt'un ölüm nedeni ve biyografisi, arama motorlarında sık sık araştırılan konular arasındadır. Peki, Özlem Yurt neden öldü? İşte merak edilen tüm detaylar...

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Özlem Sarıkaya Yurt, erken ölümüyle Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve mesleğine tutkuya bağlı olan Yurt'un hayat mücadelesi, kamuoyunda büyük bir üzüntü yaşatmıştı.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti

ÖZLEM YURT NEDEN ÖLDÜ? 

Özlem Yurt, yaklaşık dört yıl boyunca büyük bir mücadele verdiği meme kanseri hastalığına 39 yaşında yenik düşerek hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden Özlem Sarıkaya Yurt, sevenleri derin bir hüzne boğdu.

Spiker Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özlem Sarıkaya Yurt 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Türk televizyon dünyasının sevilen ve başarılı haber spikeridir.

İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden birincilikle mezun olan Yurt, kariyerine Habertürk'te başladıktan sonra 2010 yılında NTV'ye transfer oldu. Uzun yıllar bu kanalda sabah haberlerini sundu. 

2009 yılında "En İyi Sabah Haberi Sunucusu" ödülünü kazanan Özlem Sarıkaya Yurt, evli ve Tibet adında bir çocuk annesidir. Başarılı kariyeri ve güler yüzüyle tanınan spiker, yaklaşık dört yıl süren zorlu meme kanseri mücadelesin 2022 yılında 39 yaşındayken yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne desteğini sürdürecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençlerbirliği - Başakşehir FK maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Süper Lig maçı bu akşam! - HaberlerGençlerbirliği - Başakşehir FK maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Süper Lig maçı bu akşam!Ankara'da bugün yağmur var mı? 7 Kasım 2025 MGM hava durumunu paylaştı - HaberlerAnkara'da bugün yağmur var mı? 7 Kasım 2025 MGM hava durumunu paylaştıBodrum FK - İstanbulspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? - HaberlerBodrum FK - İstanbulspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli olduİzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu - Haberlerİzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava DurumuMaxton Hall 2 sezon ne zaman başlayacak? Çıkış tarihi belli oldu - HaberlerMaxton Hall 2 sezon ne zaman başlayacak? Çıkış tarihi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...