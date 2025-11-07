Özlem Yurt neden öldü? Ünlü Spikerin ölüm sebebi yeniden gündeme geldi

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Özlem Sarıkaya Yurt, erken ölümüyle Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve mesleğine tutkuya bağlı olan Yurt'un hayat mücadelesi, kamuoyunda büyük bir üzüntü yaşatmıştı.

ÖZLEM YURT NEDEN ÖLDÜ?

Özlem Yurt, yaklaşık dört yıl boyunca büyük bir mücadele verdiği meme kanseri hastalığına 39 yaşında yenik düşerek hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden Özlem Sarıkaya Yurt, sevenleri derin bir hüzne boğdu.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özlem Sarıkaya Yurt 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Türk televizyon dünyasının sevilen ve başarılı haber spikeridir.

İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden birincilikle mezun olan Yurt, kariyerine Habertürk'te başladıktan sonra 2010 yılında NTV'ye transfer oldu. Uzun yıllar bu kanalda sabah haberlerini sundu.

2009 yılında "En İyi Sabah Haberi Sunucusu" ödülünü kazanan Özlem Sarıkaya Yurt, evli ve Tibet adında bir çocuk annesidir. Başarılı kariyeri ve güler yüzüyle tanınan spiker, yaklaşık dört yıl süren zorlu meme kanseri mücadelesin 2022 yılında 39 yaşındayken yenik düşerek hayatını kaybetti.