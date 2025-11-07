Gençlerbirliği - Başakşehir FK maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Süper Lig maçı bu akşam!

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Başakşehir karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı 7 Kasım Cuma günü Ankara’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11)

Gençlerbirliği: Erentürk, Pereira, Zužek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Ulgün, Gürpüz, Koita, Tongya, Niang

Başakşehir: Sengezer, Bulut, Duarte, Ba, Şahiner, Özdemir, Güneş, Sarı, Crespo, Costa, Shomurodov

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşmada Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Dördüncü hakem olarak Davut Dakul Çelik görev alacak.

Maçın gözlemcisi Hakan Sivriservi, temsilcileri ise Mustafa Saral, Taner Şanver ve Mustafa Pektaş olacak.