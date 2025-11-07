Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bodrum FK - İstanbulspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Bodrum FK - İstanbulspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Trendyol 1. Lig’de 13. haftasında Bodrum FK ile İstanbulspor kıyasıya mücadele edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen Bodrum FK bu akşam İstanbulspor’u kendi sahasında ağırlayacak. Bodrum FK - İstanbulspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu!

BODRUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK - İstanbulspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. 

BODRUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Karşılaşma 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Bodrum İlçe Stadyumu’nda sahne alacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Ev sahibi Bodrum FK sahasında galibiyet serisini sürdürmek isterken, İstanbulspor uzun süredir süren galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

BODRUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bodrum FK - İstanbulspor maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Sabit Selvi görev alacak.

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli oldu
