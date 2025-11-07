Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Her bir sarsıntı diğerini tetikliyor! Osman Bektaş'tan 'deprem salgını' uyarısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Balıkesir ve çevresinde yaşanan ardışık depremler bir 'salgın' şeklinde ilerliyor, uzmanlar uyarıyor... Prof. Dr. Osman Bektaş, bu durumun ani ve yıkıcı bir depremin önüne geçtiğini belirtti ve her bir depremin diğerini tetiklediğini belirtti. İşte detaylar...

Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizin birçok kenti sallanmaya devam ediyor. Son aylarda ise gözler Balıkesir-Kütahya bölgesine çevrilmiş durumda. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, son günlerde Balıkesir ve çevresinde yaşanan depremlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

BÖLGEDE "DEPREM SALGINI" VAR

Bektaş, Bigadiç-Sındırgı-Simav Fay Zonu'nda bir 'deprem salgını' yaşandığını belirterek, bu süreçte bir depremin diğerini tetiklediğini ifade etti.

Bektaş'a göre bölgede birikmiş deprem enerjisi, büyük bir yıkıcı depremle değil, kademeli ve yavaş bir şekilde, orta büyüklükteki (M4-6.1 arası) depremlerle boşalıyor. Bu durum, fay zonunda uzun süredir devam eden gerilimin kontrollü biçimde azalmasına yol açıyor.

Profesör, ayrıca bu süreci kolaylaştıran etkenin fay hattı boyunca yükselen basınçlı akışkanlar olduğunu da vurguladı. Bu akışkanların, fayların sürtünmesini azaltarak depremlerin ardışık şekilde meydana gelmesini kolaylaştırdığı düşünülüyor.

Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bigadiç-Sındırgı-Simav fay zonunda deprem salgını yaşanmaktadır (bir deprem diğerini tetikliyor). Birikmiş deprem enerjisi kademeli, yavaşça, uzun sürede, orta büyüklükte depremlerle (M4-6,1) boşalmaktadır. Kolaylaştırıcı, fay zonunda yükselmiş basınçlı akışkanlardır."

Her bir sarsıntı diğerini tetikliyor! Osman Bektaş'tan 'deprem salgını' uyarısı - 1. Resim

"ANİ ŞOK DAHA YIKICI OLURDU"

Öte yandan bir takipçisinin sorusuna cevap veren Bektaş, bu durumun iyi bir şey olduğunu belirterek "Deprem enerjisi birden boşalsaydı ani şok daha yıkıcı olurdu" dedi.

