Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir'de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu

Balıkesir'de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Deprem, Balıkesir, AFAD, Kandilli, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Büyük korku yaşayan bazı vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Bölgede artçılar sürerken bir şiddetli deprem de sabaha karşı gerçekleşti. AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saat 19:00 sularında Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem bölge halkını panikletti. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede şiddetli sarsıntılar sürüyor. Son sarsıntı sabah saatlerinde şiddetli oldu. AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

BALIKESİR SALLANIYOR

Balıkesir Sındırgı'daki artçılar aralıksız sürüyor. Bölgede neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. Son olarak saat  04:52 sularında 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 12 kilometre olarak kaydedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Balıkesir'de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deprem konutlarının inşaat alanında korkunç olay! İşçiler hastaneye kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel'in skandal sözleri siyaseti karıştırdı, Soylu rest çekti! "Özel'le muhatap olana köpek muamelesi yaparım" - Gündem"Demedi demeyin" dedi, gözdağı verdi!'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması - Gündem'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! Gözaltı geldiOrijinalinden ayırt etmek zor! Sahte altını İstanbul'dan getirip Ankara'da sattılar - Gündemİstanbul'dan getirip Ankara'da sattılar'Kritik mineraller listesi' 3 yıl aradan sonra güncellendi! Gümüş listede: 10 yeni maden eklendi - Gündem'Kritik mineraller listesi' güncellendi: Gümüş listedeGürsel Tekin suç duyurusunda bulunacak! Bilgileri vermeyen banka, dilekçeyi sızdırdı - GündemBilgileri vermeyen banka, dilekçeyi sızdırdıAkın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı - GündemAkın Gürlek 500 bin liralık tazminat davası açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...