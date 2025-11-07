Balıkesir'de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saat 19:00 sularında Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem bölge halkını panikletti. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede şiddetli sarsıntılar sürüyor. Son sarsıntı sabah saatlerinde şiddetli oldu. AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı.

BALIKESİR SALLANIYOR

Balıkesir Sındırgı'daki artçılar aralıksız sürüyor. Bölgede neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. Son olarak saat 04:52 sularında 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 12 kilometre olarak kaydedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.