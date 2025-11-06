Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Balıkesir'de sismik hareketlilik devam ediyor.

AFAD, Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Deprem Sındırgı'nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. Depremlere alışkın olan Sındırgı'da hayatın kısa sürede normale döndüğü ifade edildi.

10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 531 afet konutu ve işyerinin temelini atmıştı.

