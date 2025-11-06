Depremde 72 kişiye mezar olmuştu! Kamu görevlilerinin yargılandığı Grand İsias Otel davası ertelendi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMAYA KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL DE KATILDI

1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar O.B, M.S.A, A.K. ve F.K, taraf avukatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile müştekiler katıldı. Tutuksuz sanıklar B.B. ile Y.G. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Mahkeme başkanı, sanıklar eski belediye başkan yardımcısı O.B, imar müdürü M.S.A. ve büro şefi B.B'nin kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek müştekilere söz hakkı verdi. Müştekiler ve avukatları, evraklarda imzaları bulunan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Y.G, bir mimar olarak projenin statik hesaplamasına yetkisi olmadığını savunarak, "Görev yaptığım sürece kimsenin hükmü altında çalışmadım, hür irademle mesleğimi icra ettim, alnım açık. Üzerimde ne maddi ne manevi yolsuzluğum olamaz." dedi. Sanık B.B, bilirkişi raporunda kendi ifadelerinin dikkate alınmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu savundu.

"RUHSATA SADECE İDARİ İMZA ATTIM" SAVUNMASI

Rapora itiraz eden sanık O.B, ruhsat için 3 imza gerektiğini, kendisinin sadece idari olarak 4'üncü imzayı attığını savundu. Sanık, imara aykırılık tespit edildikten sonra ruhsata tekrar neden onay verildiğinin sorulması üzerine bunu hatırlamadığını söyledi.

"ENCÜMENE YAZILDI, SADECE PARA CEZASI VERİLDİ"

Sanık M.S.A. ise yapı kullanma izni sürecinde şefin görevlendirmesiyle denetim yapıldığını, bir aykırılık varsa durumun encümene bildirildiğini belirtti. Dava konusu olayın da encümene yazıldığını ve sadece para cezası verildiğini dile getirdi. Müşteki avukatının sunduğu arşiv belgesi üzerine sanık, cevabı bilirkişi raporunu inceledikten sonra vereceğini söyledi.

DURUŞMA 19 OCAK 2026'YA ERTELENDİ

Duruşma savcısı, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, bu tedbirlerin sürmesine, savunmalar için 1 ay süre verilmesine ve dosyanın mütalaa için savcıya tevdi edilmesine karar verdi. Ayrıca dönemin belediye başkanı ve encümen üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulması talepleri reddedilerek duruşma 19 Ocak 2026’ya ertelendi.