İzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu

İzmir&#039;de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu
İzmir’de yaşayan vatandaşlar İzmir'de bugün yağmur var mı merakla araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İzmir’de 7 Kasım Cuma günü gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve nemin etkili olması nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtildi.

İzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu - 1. Resim

İZMİR 7 KASIM HAVA DURUMU

Bugün hava sıcaklığı İzmir merkezde en düşük 13, en yüksek 23-24 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 60 ile 89 arasında değişiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olurken sağanak yağışların gün içinde etkisini gösterebileceği belirtiliyor.

İzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu - 2. Resim

İZMİR İLÇELERİNDE HAVA DURUMU

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Aliağa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 2°C.

Balçova: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Bayındır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Bayraklı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

İzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu - 3. Resim

Bergama: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Beydağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Bornova: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 5°C.

Buca: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Çeşme: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Çiğli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Dikili: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 1°C.

Foça: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 2°C.

İzmir'de bugün yağmur var mı? 7 Kasım İzmir Hava Durumu - 4. Resim

Gaziemir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Güzelbahçe: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Karabağlar: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Karaburun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 1°C.

Karşıyaka: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Kemalpaşa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Kınık: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Kiraz: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 2°C.

Konak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Menderes: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Menemen: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Narlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 2°C.

Ödemiş: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 1°C.

Seferihisar: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Selçuk: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Tire: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 3°C.

Torbalı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 4°C.

Urla: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu. En Düşük: 2°C, En Yüksek: 2°C.

Maxton Hall 2 sezon ne zaman başlayacak? Çıkış tarihi belli oldu
