Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Gök gürültülü, kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Gök gürültülü, kuvvetli geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den il il sağanak uyarısı! Gök gürültülü, kuvvetli geliyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Kasım 2025 hava durumu tahminlerine göre; bugün İstanbul dahil yurdun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinde ve altında seyredecek. İşte yağmur beklenen iller ve detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıkları Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacak, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Gök gürültülü, kuvvetli geliyor - 1. Resim

İSTANBUL'DA SAĞANAK VAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 22
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan uçağına bomba ihbarı! Büyük panik yaşandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suudi Arabistan uçağına bomba ihbarı! Büyük panik yaşandı - GündemSuudi Arabistan uçağına bomba ihbarı!Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Kulüp başkanı ve hakemler hakkında gözaltı kararı - GündemGözaltılar var! Kulüp başkanı da listedeGüllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor! Yeni detay ortaya çıktı - GündemGüllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor!Alman ordu yetkilisi: Türkiye’den İHA almalıyız - GündemAlman ordu yetkilisi: Türkiye’den İHA almalıyızFETÖ'cülere 45 ilde büyük operasyon! 178 kişi daha yakalandı - Gündem45 ilde büyük operasyon! 178 FETÖ'cü yakalandıGazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu - GündemGazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...