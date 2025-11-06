Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasret sona eriyor, kış çok sert geliyor! Lapa lapa kar yağışı için tarih belli oldu

Hasret sona eriyor, kış çok sert geliyor! Lapa lapa kar yağışı için tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım ayı başladı, kışa sayılı günler kaldı. Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları nedeniyle sıcaklılar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, uzmanlar önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini hissettireceğini belirtiyor. Peki kış mevsiminde kar yağacak mı, İstanbul'da bu sene neler olacak? Uzman isim, son tahminlerini paylaştı. İşte detaylar...

Türkiye, bu yıl mevsimlerin birbirine karıştığı bir dönemden geçiyor. Yaz ayları rekor sıcaklıklarla geride kaldı, sonbahar beklenen yağışları getirmedi. Baraj doluluk seviyeleri alarm verirken, hava sıcaklıkları ise hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki kış mevsimi nasıl geçecek? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, merak edilenleri paylaştı.

KASIM ORTASINDAN SONRAYA DİKKAT

Sonbahar mevsiminde beklenen yağışların görülmediğini vurgulayan Dr. Güven Özdemir, "Kasım ayının 9'una ve 10'una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor" dedi.

TRT Haber'e konuşan ve sıcaklıkların ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirten Dr. Özdemir, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekerek, "Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK RAKIMLARDA KAR GÖRÜLEBİLİR

Son meteorolojik verilere göre, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesi bekleniyor. "Yağışlar bölgeye göre değişecektir" diyen Dr. Özdemir, "Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

BU KIŞ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman yağışlı havanın etkili olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, "Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz" dedi.

Tahminlerinde İstanbul'a da yer veren uzman isim, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul'da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz."

