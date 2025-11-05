Hazan değil hüzün mevsimi! Sonbahar, depresyonu tetikliyor...

Sonbaharda günlerin kısalıp Güneş ışığının azaldığını belirten Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek “Bu durum vücutta uyku hormonu üretimini artırırken mutluluk hormonunu azaltabilir. Bazı kişilerde mevsimsel duygu durum bozukluğu (SAD) olarak bilinen hafif depresif tablo ortaya çıkabilir” dedi.

Karaçiçek şöyle devam etti: Bu dönemde hâlsizlik ve uykuya eğilim görülebilir. Güneşli yaz günlerinden kapalı havalara geçiş duygusal olarak ‘yavaşlama’ hissi oluşturur. Geçmişi düşünme ve yılın sonuna yaklaşma hissi melankoliyi tetikleyebilir. Ancak sonbahar aynı zamanda yeniden başlangıç ve denge mevsimidir. Ruh sağlığını korumak için gün ışığından maksimum fayda sağlanması gerek