Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Hazan değil hüzün mevsimi! Sonbahar, depresyonu tetikliyor...

Hazan değil hüzün mevsimi! Sonbahar, depresyonu tetikliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hazan değil hüzün mevsimi! Sonbahar, depresyonu tetikliyor...
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Günlerin kısalıp Güneş ışığının azalmasıyla birlikte bazı kişilerde ruhsal değişimler yaşanabiliyor.

Sonbaharda günlerin kısalıp Güneş ışığının azaldığını belirten Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek “Bu durum vücutta uyku hormonu üretimini artırırken mutluluk hormonunu azaltabilir. Bazı kişilerde mevsimsel duygu durum bozukluğu (SAD) olarak bilinen hafif depresif tablo ortaya çıkabilir” dedi.

HALSİZLİK VE UYKUYA EĞİLİM 

Karaçiçek şöyle devam etti: Bu dönemde hâlsizlik ve uykuya eğilim görülebilir. Güneşli yaz günlerinden kapalı havalara geçiş duygusal olarak ‘yavaşlama’ hissi oluşturur. Geçmişi düşünme ve yılın sonuna yaklaşma hissi melankoliyi tetikleyebilir. Ancak sonbahar aynı zamanda yeniden başlangıç ve denge mevsimidir. Ruh sağlığını korumak için gün ışığından maksimum fayda sağlanması gerek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava DurumuAjax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlıkta ağır yük: Bu hastalığın maliyeti 129 milyar TL! - SağlıkSağlıkta ağır yük: Bu hastalığın maliyeti 129 milyar TL!Sağlık Bakanı Memişoğlu tüm organlarını bağışladı - SağlıkSağlık Bakanı Memişoğlu tüm organlarını bağışladıAylarca fıtık zannetti… Gerçek çok başka çıktı: ‘Her gün doktoruma dua ediyorum’ - SağlıkAylarca fıtık zannetti… Gerçek çok başka çıktıBaş ağrısını yıllarca hafife aldılar! Gördüğü ‘küçük kurtlar’ gerçek sorunu ele verdi - SağlıkGördüğü ‘küçük kurtlar’ gerçek sorunu ele verdiEnerji içecekleri masum değil! Adeta ölüm saçıyor, hayatı tehdit ediyor - SağlıkEnerji içecekleri masum değil! Adeta ölüm saçıyor'Talasemi' hastalığında Türkiye'nin başarısı! Kök hücre naklinde Avrupa ile yarışıyoruz - SağlıkKök hücre naklinde Avrupa ile yarışıyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...