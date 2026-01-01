İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezi kasabasında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsviçre polisi tarafından yapılan açıklamada, lüks Alp kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını belirtildi.

İsviçre'nin güneybatısındaki Wallis kantonunda görevli polis sözcüsü Gaetan Lathion, "Kaynağı bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yaralılar ve ölüler var" dedi.

İsviçrede kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü

Yetkili, patlamanın turistlerin yoğun olarak uğradığı Le Constellation adlı restoranda yeni yılı kutlamalarının yapıldığı sırada meydana geldiğini söyledi.

İsviçre medyasında yayınlanan görüntülerde alevler içindeki bina ve acil servis ekipleri görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

