Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
TÜİK'in açıkladığı veriye göre, ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Altın, 3 ve 6 aylık değerlendirmenin yanında yıllık bazda da en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %12,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,41, Euro %1,23 ve BİST 100 endeksi %3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,12, Amerikan Doları %1,31, Euro %2,12 ve BİST 100 endeksi %4,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
3 VE 6 AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN YİNE ALTIN
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
ALTIN YILLIK DEĞERLENDİRMEDE YÜZDE 40'TAN FAZLA KAZANDIRDI
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %11,60, DİBS %4,63, Euro %2,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,82 ve BIST 100 endeksi %5,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %6,67 ve DİBS %0,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,97, Amerikan Doları %8,07 ve BIST 100 endeksi %9,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.