Sarıyer - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

SARIYER - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Sarıyer - Vanspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı stadyumda takip edemeyecek futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ya da dijital platformlar üzerinden TRT Spor aracılığıyla izleyebilecek. Yayının aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de erişime açılması bekleniyor.

SARIYER - VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Van Spor FK maçı 7 Kasım Cuma günü saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

SARIYER - VANSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sarıyer - Van Spor FK maçının hakemliğini Berkay Erdemir üstlenecek. Erdemir’in yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Kurtuluş Aslan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Lütfullah Aslan görev alacak.

Sarıyer - Van Spor FK maçının gözlemcisi Erbay Aldemir, temsilcileri ise Kerem Fahri Baykalmış, İbrahim Yılmaz ve Ahmet Aksoyek olarak belirlendi.