Sarıyer - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

Sarıyer - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Trendyol 1. Lig
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de Sarıyer ile Vanspor karşı karşıya geliyor. Son haftalarda topladığı puanlarla iddiasını güçlendiren Vanspor, İstanbul deplasmanında kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sarıyer - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorularının cevabı ise belli oldu!

SARIYER - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Sarıyer - Vanspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı stadyumda takip edemeyecek futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ya da dijital platformlar üzerinden TRT Spor aracılığıyla izleyebilecek. Yayının aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de erişime açılması bekleniyor.

Sarıyer - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - 1. Resim

SARIYER - VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Van Spor FK maçı 7 Kasım Cuma günü saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak. 

Sarıyer - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - 2. Resim

SARIYER - VANSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sarıyer - Van Spor FK maçının hakemliğini Berkay Erdemir üstlenecek. Erdemir’in yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Kurtuluş Aslan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Lütfullah Aslan görev alacak.

Sarıyer - Van Spor FK maçının gözlemcisi Erbay Aldemir, temsilcileri ise Kerem Fahri Baykalmış, İbrahim Yılmaz ve Ahmet Aksoyek olarak belirlendi.

Uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
