Bugün okul var mı, ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor!
Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli bugün okul var mı, ara tatil ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili için geri sayım başladı.
BUGÜN OKUL VAR MI?
7 Kasım bugün okullarda eğitim öğretim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün okullar tatil değil. Öğrenciler derslerine normal şekilde girerken ara tatil henüz başlamadı.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Tatil 8-16 Kasım tarihlerini kapsıyor. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.
ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE OKULA GİDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamasına göre kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminer ve mesleki gelişim çalışmaları çevrim içi yapılacak. Bu nedenle öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu bulunmayacak. Seminerler dijital ortamda tamamlanacak.
