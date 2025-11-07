Bugün okul var mı, ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor!

BUGÜN OKUL VAR MI?

7 Kasım bugün okullarda eğitim öğretim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün okullar tatil değil. Öğrenciler derslerine normal şekilde girerken ara tatil henüz başlamadı.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Tatil 8-16 Kasım tarihlerini kapsıyor. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamasına göre kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminer ve mesleki gelişim çalışmaları çevrim içi yapılacak. Bu nedenle öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu bulunmayacak. Seminerler dijital ortamda tamamlanacak.