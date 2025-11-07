Antalya'da okullar tatil mi? 7 Kasım Antalya Valiliği açıklaması gündemde!
Güncelleme:
Antalya genelinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası gözler Antalya Valiliği’ne çevrildi. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası “7 Kasım Antalya’da okullar tatil mi?” sorusuna cevap ararken, yetkililerden ve Antalya Valiliği'nden resmi açıklama bekleniyor.
Antalya'da okulların tatil ilan edilmediği belirtildi.
