Bitlis-Baykan karayolunda bir tırın karda kayarak yolu kapatması sonucu yüzlerce kişi soğuk havada yollarda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, Kızılay ve AFAD ekipleri mağdur olan vatandaşlara gıda ve su desteği sağladı.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde dün akşam bir tırın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.

YÜZLERCE İNSAN KARDA MAHSUR KALDI

Kayan tır nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, Karınca köyü mevkiinde çok sayıda vatandaş yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edilirken, AFAD İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde Türk Kızılay Bitlis İl Merkezi Başkanlığı tarafından saat 19.30'da destek çalışması başlatıldı.

3 SAAT SONRA KURTULDULAR

Kızılay personeli ve gönüllülerinin katılımıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara kek, meyve suyu ve su ikram edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, zorlu hava şartları nedeniyle bölgede mağduriyet yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılandı. Ulaşım ekiplerin yönlendirmesiyle sağlanıyor.



Kızılay Bitlis Merkez Başkanı Ali Cengiz, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Karınca köyü mevkiinde yolda mahsur kalan yaklaşık 350 vatandaşa, Türk Kızılay Bitlis İl Merkezi Başkanlığı tarafından 19.30–21.00 saatleri arasında destek çalışması gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarda, Türk Kızılay Bitlis İl Mekezi personelleri ve gönüllülerinin katılımıyla vatandaşlara 350 adet kek, 350 adet meyve suyu ve 210 adet su ikram edildi. Zorlu hava şartları nedeniyle bölgede mağduriyet yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılandı" dedi.

