Meteoroloji yarın için uyardı: Gök gürültülü sağanak, buz kesen havayla geliyor!

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, hafta sonuna girerken kritik uyarı yaptı. Yurdun batısı ve güneyi sağanak altında olacak. Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış, su baskını ve fırtına riski bekleniyor. Akdeniz’de hava 5 derece birden soğurken, Karadeniz bölgesinde ise sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji yarın için uyardı: Gök gürültülü sağanak, buz kesen havayla geliyor! - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Akdeniz'de 2 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yarın için uyardı: Gök gürültülü sağanak, buz kesen havayla geliyor! - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve doğu, yarın (Cuma) güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yarın için uyardı: Gök gürültülü sağanak, buz kesen havayla geliyor! - 3. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

