Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar! İşte geri ödeme planları 

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar! İşte geri ödeme planları 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar! İşte geri ödeme planları 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BDDK verilerine göre geçen hafta tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 40 milyar TL arttı ve 2 trilyon 693 milyar liraya yaklaştı. Faizlerde ciddi bir düşüş yaşanmamasına rağmen bütün kategorilerde kredi hacmi yükseldi. 7 Kasım 2025 itibarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar hangi bankalarda? Örnek ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 31 Ekim ile sona eren haftada 2 trilyon 692,77 milyar TL olarak gerçekleşti. Kredi hacminde önceki haftaya göre yaklaşık 40 milyar liralık artış yaşandı. Kredi faiz oranlarına ciddi değişim yaşanmamasına rağmen kredi hacminde artış dikkat çekti.

İHTİYAÇ KREDİLERİ 2 TRİLYONU GEÇTİ

Kategorilere göre bakıldığında geçen hafta konut kredilerinde yükseliş yaklaşık 3,5 milyar TL olurken, ihtiyaç kredisi hacmi 36 milyar TL yükseldi ve ilk defa toplamda 2 trilyon TL barajını aştı. Öte yandan taşıt kredisi hacimde aylar süren düşüşün ardından önceki hafta başlayan yükseliş geçen hafta da devam etti. Toplam taşıt kredisi 340 milyon TL artışla 49,77 milyar TL oldu.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bu hafta 7 Kasım itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar! İşte geri ödeme planları  - 1. Resim

1,5 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1,5 milyon TL konut kredisinin 10 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

Bu hafta 7 Kasım itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar! İşte geri ödeme planları  - 2. Resim

350 BİN TL/24 AY VADE

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 2 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 22 bin 782 TL

-Toplam geri ödeme: 546 bin 780 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bu hafta 7 Kasım itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

100 BİN TL/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık taksit: 10 bin 585 TL

-Toplam geri ödeme: 127 bin 600 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taşıt kaçakçılığıyla mücadele sürüyor! Değeri 1,7 milyar TL'yi aştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyükler liginde dikkat çeken bilançolar! 5 şirkette kâr artışı %100’ü geçti - Ekonomi5 şirkette kâr artışı %100’ü geçtiEPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi - EkonomiEPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdiAkaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı - EkonomiAkaryakıta bir büyük zam dahaBitcoin’de son 8 ayın en kötüsü! - EkonomiBitcoin’de son 8 ayın en kötüsü!22 yılın en kötü verisi geldi! Altında 2 haftalık düşüş serisi bitiyor - EkonomiAltında 2 haftalık düşüş serisi bitiyorMeclis’te talepler dinlendi: Engellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsin - EkonomiEngellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsin
Sonraki Haber Yükleniyor...