Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar! İşte geri ödeme planları 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 31 Ekim ile sona eren haftada 2 trilyon 692,77 milyar TL olarak gerçekleşti. Kredi hacminde önceki haftaya göre yaklaşık 40 milyar liralık artış yaşandı. Kredi faiz oranlarına ciddi değişim yaşanmamasına rağmen kredi hacminde artış dikkat çekti.

İHTİYAÇ KREDİLERİ 2 TRİLYONU GEÇTİ

Kategorilere göre bakıldığında geçen hafta konut kredilerinde yükseliş yaklaşık 3,5 milyar TL olurken, ihtiyaç kredisi hacmi 36 milyar TL yükseldi ve ilk defa toplamda 2 trilyon TL barajını aştı. Öte yandan taşıt kredisi hacimde aylar süren düşüşün ardından önceki hafta başlayan yükseliş geçen hafta da devam etti. Toplam taşıt kredisi 340 milyon TL artışla 49,77 milyar TL oldu.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bu hafta 7 Kasım itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

1,5 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1,5 milyon TL konut kredisinin 10 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

Bu hafta 7 Kasım itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

350 BİN TL/24 AY VADE

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 2 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 22 bin 782 TL

-Toplam geri ödeme: 546 bin 780 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bu hafta 7 Kasım itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

100 BİN TL/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık taksit: 10 bin 585 TL

-Toplam geri ödeme: 127 bin 600 TL