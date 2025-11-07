Büyükler liginde dikkat çeken bilançolar! 5 şirkette kâr artışı %100’ü geçti

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Borsa İstanbul şirketlerinin üçüncü çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken, ‘büyükler ligi’ olarak da kabul edilen BİST 30 şirketlerinin 19’u, finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan finansallara çeyreklik bazda bakıldığında;

-16 şirket bu yılın ikinci çeyrek dönemine göre kârlılığını artırdı.

-İkinci çeyrekte negatif sonuç açıklayan 3 şirketin zararında artış devam etti.

5 ŞİRKETTE KÂR ARTIŞI %100’Ü GEÇTİ

Çeyreklik bazda bakıldığında, BİST 30 kapsamında yer alan 5 borsa şirketinde kârlılık %100’ün üzerinde arttı. Bu şirketler ve açıkladıkları 3. çeyrek kârları şöyle:

-TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 5,95 milyar TL (%308,54)

-Migros (MGROS): 4,04 milyar TL (%306,42)

-TÜPRAŞ (TUPRS): 12,83 milyar TL (%142,83)

-Koç Holding (KCHOL): 8,11 milyar TL (%130,18)

-Türk Telekom (TTKOM): 11,01 milyar TL (%106,80)

ZARAR AÇIKLAYANLAR

-SASA Polyester (SASA): -1,26 milyar TL (%-14,37)

-Petkim (PETKM): -1,46 milyar TL (%-44,15)

-Kardemir D (KRDMD): -479 milyon TL (%-275,70)

BİLANÇOSU BEKLENENLER

BİST 30 kapsamında gelecek günlerde BİM Birleşik Mağazacılık, Emlak Konut GYO, Pegasus Hava Yolları, Şişecam ve Türk Hava Yollarının da aralarında yer aldığı 11 şirketin bilançosu bekleniyor.

3 HAFTALIK YÜKSELİŞ SERİSİ

Bu arada son kapanışını 11.073 puandan gerçekleştiren Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 3 haftalık yükseliş serisine doğru ilerliyor. Önceki 2 haftada %7,18 ve %0,27 oranında yükselen BİST 100, bu hafta da %0,93 primle yoluna devam ediyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Ekim enflasyon verisinin %2,55 ile beklenti altında kalmasının ardından TCMB’nin de faiz indirimi için elinin güçlendiğini belirten analistler, BİST 100’de kısa vadede 11.150’nin direnç olarak öne çıktığını, bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde alımların hızlanabileceğini öngörüyor. Aşağıda ise 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 10.800 seviyesi ilk destek olarak gösteriliyor.