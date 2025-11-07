Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Taşıt kaçakçılığıyla mücadele sürüyor! Değeri 1,7 milyar TL'yi aştı

Taşıt kaçakçılığıyla mücadele sürüyor! Değeri 1,7 milyar TL'yi aştı

Güncelleme:
Taşıt kaçakçılığıyla mücadele sürüyor! Değeri 1,7 milyar TL&#039;yi aştı
Ticaret Bakanlığı'nın taşıt kaçakçılığıyla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. 2025 yılı başından itibaren toplam değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından iç piyasa dengesini, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü zedeleyecek, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi, ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli bir zeminde kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediliyor.

434 ARAÇ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler belirlendi. Meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan, toplam 434 araç hakkında adli işlem yapıldı.

Taşıt kaçakçılığıyla mücadele sürüyor! Değeri 1,7 milyar TL'yi aştı - 1. Resim

DEĞERİ 1,7 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

İşlem gören araçların 282’sini otomobiller, 52’sini iş makineleri ve 15’ini tır cinsi taşıtlar oluşturdu. Bakanlık tarafından toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 lira değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 liralık kısmının otomobil grubuna ait olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edeceğini belirtti.

