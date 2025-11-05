Evlerde sıkça kullanılıyordu: Ticaret Bakanlığı iki ürünü toplatma kararı aldı!

Ticaret Bakanlığı, piyasada tespit edilen güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak, bir çocuk sweatshirt’ü ile plastik masanın güvenlik testlerinden geçememesi nedeniyle toplatılmasına karar verdi.

GÜBİS ÜZERİNDEN YENİ UYARI: İKİ ÜRÜN YASAKLANDI

Bakanlığın yayımladığı güncel listede, "By Gri" markalı unicorn desenli gri sweatshirt ile "Follow Me" markalı plastik masa yer aldı. Her iki ürünün de güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenirken, piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılmasına hükmedildi.

ÇOCUK SWEATSHİRT'ÜNDE BOĞULMA RİSKİ

"By Gri" markalı çocuk sweatshirt’ünün, TS EN 14682 standardında yer alan güvenlik şartlarını karşılamadığı tespit edildi. Üründe yer alan büzme ipi ve kordonların küçük çocuklar için boğulma ve takılma riski oluşturduğu bildirildi. Bu nedenle sweatshirt’ün çocuklar tarafından kullanılmasının güvenli olmadığı vurgulandı.

PLASTİK MASA TESTİ GEÇEMEDİ

"Follow Me" markalı plastik masa ise EN 581-3 mekanik güvenlik testinde başarısız oldu. 750 N yük altında deforme olan masa, dayanıklılık kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ticaret Bakanlığı, bu ürünün de piyasadan toplanmasına karar verdi.

BAKANLIK: DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, tüketici güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Güvensiz ürünlerin tespit edilerek kamuoyuna duyurulmasının, tüketicilerin bilinçlenmesi ve olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.