'Markette 25 TL' iddiaları gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarıyla ilgili açıklama

Kamuoyu ve sosyal medyada Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek ifade edilen "üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki paylaşımlar hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 LİRA GİBİ RAKAMLAR GENEL PİYASA FİYATLARINI YANSITMAMAKTADIR" "Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

Haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından ülke genelinde etkin denetimler yürütüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: