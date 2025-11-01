Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > 'Markette 25 TL' iddiaları gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada üreticide 5 lira olan patatesin marketlerde 25 liraya satıldığı yönündeki iddialar gündem oldu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyu ve sosyal medyada Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek ifade edilen "üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki paylaşımlar hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 LİRA GİBİ RAKAMLAR GENEL PİYASA FİYATLARINI YANSITMAMAKTADIR"

"Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

'Markette 25 TL' iddiaları gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarıyla ilgili açıklama - 1. Resim

Haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından ülke genelinde etkin denetimler yürütüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANMAKTADIR"

"Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için, ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz. Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

