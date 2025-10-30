Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Selamlarımı ilet" demişti, bakanlık selamını aldı! Tesla aracına 280 bin TL fark isteyen satıcıya büyük şok

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde bir sitede yayınlanan ilan gündem olmuştu. Tesla marka aracı için ilanda yazan fiyattan 279 bin 375 lira fazla ücret isteyen satıcı için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı, şikayet edeceğini söyleyen alıcıya "Selamları mı da ilet" diyen fırsatçıya artırdığı ücret kadar ceza kesti.

Mustafa Ç. isimli vatandaş, ünlü bir ilan sitesinde Tesla marka aracın satış ilanını verdi. Ancak ilanda 2 milyon 420 bin 675 TL yazan araç için kendisi ile iletişime geçen bir alıcıdan ekstra para istedi. "İlan fiyatı geçerli değil" diyerek araç için 2.7 milyon lira isteyen satıcı, alıcının kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsa o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" ifadelerini kullanmıştı.

"Selamlarımı ilet" demişti, bakanlık selamını aldı! Tesla aracına 280 bin TL fark isteyen satıcıya büyük şok - 1. Resim

TİCARET BAKANLIĞI SELAMINI ALDI 

Ticaret Bakanlığı, fırsatçı satıcıyla ilgili harekete geçti. Ticaret BakanlığıBasın Danışmanı Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam…." diyerek sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı. "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir." diyen Kaplan, satıcıya ceza kesildiğini söyledi.

279 BİN 375 BİN TL CEZA KESİLDİ 

Kaplan, "Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

