Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, CEO Elon Musk’ın önerilen 1 trilyon dolarlık maaş paketinin reddedilmesi halinde görevinden ayrılabileceğini açıkladı.

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, CEO Elon Musk’ın önerilen 1 trilyon dolarlık performansa dayalı maaş paketinin hissedarlar tarafından onaylanmaması halinde görevinden ayrılabileceğini açıkladı.

Denholm, 6 Kasım’da yapılacak yıllık genel kurul öncesinde hissedarlara gönderdiği mektupta, Musk’ın Tesla’nın geleceği için “kritik önemde” olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Uygun biçimde teşvik edilmezse, Tesla onun zamanını, yeteneğini ve vizyonunu kaybedebilir. Elon’un liderliği olmadan şirket risk altına girer."

1 TRİLYON DOLARLIK HEDEF PLANI

Reuters’ın haberine göre, Musk’ın alacağı 12 dilimlik hisse opsiyonu; Tesla’nın 8,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve otonom sürüş ile robotik alanlarında belirlenen kilometre taşlarının tamamlanması şartına bağlı olacak.

Denholm, paketin Musk’ın çıkarlarını hissedar değeri ve uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu hale getireceğini savundu. Yönetim kurulu, planın Musk’ı en az yedi buçuk yıl daha Tesla’nın başında tutmayı amaçladığını paylaştı.

Elon Musk 1 trilyon doları alamazsa gidiyor! Tesla karıştı - 1. Resim

YÖNETİM KURULUNA ARASINDA BÖLÜNME!

Tesla yönetimi uzun süredir, Musk üzerindeki denetim zayıflığı ve bağımsızlık eksikliği nedeniyle eleştiriliyor. 

Delaware Mahkemesi, 2018’de Musk’a verilen maaş paketini “usulsüz” bulmuş, sürecin bağımsız olmayan yöneticilerce yürütüldüğüne hükmetmişti.

Bu kez de kurumsal danışmanlık firmaları Glass Lewis ve Institutional Shareholder Services (ISS) hissedarlara "ödemeye karşı oy kullanın" çağrısı yaptı.

TESLA HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Tartışmaların ortasında Tesla hisseleri New York’ta TSİ 18.00 itibarıyla yüzde 3,1 yükseldi.

Kaynak: Dış Haberler

