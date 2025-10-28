Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elon Musk'ın yeni platformu Grokipedia ilk günden çöktü! Wikipedia'ya rakip olacaktı

Elon Musk’ın yeni platformu Grokipedia ilk günden çöktü! Wikipedia’ya rakip olacaktı

Elon Musk’ın yeni platformu Grokipedia ilk günden çöktü! Wikipedia’ya rakip olacaktı
Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, bilgi paylaşımında devrim hedefleyen yeni projesi "Grokipedia"yı resmen tanıttı. Wikipedia’ya rakip olarak kurulan platform, açılışından kısa süre sonra erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Pazartesi günü yeni projesi Grokipedia’yı resmen tanıttı. Wikipedia’ya rakip olarak kurulan platform, açıldığı gün birkaç saat içinde çöktü.

"DAHA DOĞRU VE BAĞIMSIZ BİR ALTERNATİF"

Musk, Grokipedia’yı "editoryal önyargılardan arınmış, doğru ve bağımsız bir alternatif" olduğunu belirtmişti.

Uzun süredir Wikipedia’yı taraflı olmakla suçlayan Musk, Grokipedia’nın çevrimiçi bilgi paylaşımını tamamen değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

LANSMAN GÜNÜNDE ÇÖKTÜ

Grokipedia, grokipedia.com adresinde öğleden sonra yayına başladı ancak kısa süre sonra erişim sorunu yaşandı.

Kullanıcılar, "Grokipedia v0.1" adlı sade bir ana sayfa ve arama çubuğuyla karşılaştıktan sonra siteye giremedi.

Platform akşam saatlerinde yeniden çevrimiçi oldu.

885 BİN MAKALE İLE YAYINA BAŞLADI

Grokipedia’nın ilk sürümünde 885.279 makale bulunuyordu. Ancak bazı kullanıcılar, içeriklerin bir kısmının Wikipedia’dan alındığını ya da uyarlanmış göründüğünü söyledi.

xAI’nin "Grok" adlı yapay zeka modeli tarafından desteklenen platform, gerçek zamanlı verilerle sürekli güncellenen bir ansiklopedi olmayı hedefliyor.

WİKİPEDİA'YA MEYDAN OKUMA

Musk, Eylül ayında X hesabından yaptığı paylaşımda, “Grokipedia xAI’yi kuruyoruz. Wikipedia’ya göre büyük bir gelişme olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta ise lansmanın, "propagandayı ortadan kaldırmak için ek çalışmalar yapılması gerektiği” gerekçesiyle ertelendiğini açıklamıştı.

MUSK'TAN YENİ YAPAY ZEKA HAMLESİ

xAI, Grokipedia’yı Musk’ın "ana akım anlatılara meydan okuyan" projelerinden biri olarak tanıtıyor.

Platform, Musk’ın X ve Grok uygulamalarıyla birlikte bilgiye erişim biçimini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

