Ticaret Bakanlık hiçbirine acımadı: Kayıt dışı ikinci el araç satışına ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yürütülen incelemelerde, yetki belgesi olmadan ticaret yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulandı.

YIL GENELİNDE KESİLEN CEZALAR 174 MİLYON TL'Yİ BULDU

Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 yılı içerisinde yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen 217 kişi ve kuruma uygulanan toplam ceza tutarı 174 milyon TL’ye ulaştı. Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi ve adil rekabet ortamının sağlanması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

79 BİN İŞLETME YETKİ BELGESİ ALDI

Kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaret Yetki Belgesi” kapsamında bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye yetki belgesi düzenlendi. Bu uygulama sayesinde sektörde hem güvenli hem de şeffaf bir ticaret ortamı hedefleniyor.

AMAÇ: GÜVENLİ VE ŞEFFAF TİCARET

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi zorunluluğu sayesinde ikinci el araç ticaretinin belirli standartlarda yürütülmesini, hizmet kalitesinin yükselmesini ve tüketici memnuniyetinin artmasını amaçlıyor. Bakanlık, piyasanın güvenilir biçimde işlemesi için denetim ve düzenleme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Yapılan açıklamada, kayıt dışı ticari faaliyetlerin hem vergi kayıplarına hem de tüketici mağduriyetlerine neden olduğuna dikkat çekilerek, “Ticaret Bakanlığı olarak piyasanın güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması ve güvenli ticaretin sağlanması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.