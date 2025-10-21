Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zararlı kimyasallar ortaya çıktı... Ticaret Bakanlığı, bazı ayakkabı, oyuncak ve çantaların kargoyla Türkiye'ye girişini yasakladı

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde insan sağlığına zararlı maddeler tespit edilmesi üzerine bazı ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar), posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye girişini yasakladı. Denetimlerde incelenen 182 ürünün yüzde 148’inin mevzuata aykırı olduğu, fitalat, kurşun ve kadmiyum gibi toksik maddeler içerdiği belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler ve laboratuvar incelemeleri sonucunda insan sağlığına zararlı ve güvensiz olduğu belirlenen bazı ürün gruplarına yönelik yeni düzenleme getirdi. Bakanlık, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye girişine kısıtlama uygulamaya başladı.

YAPILAN DENETİMLERDE YÜKSEK RİSK TESPİT EDİLDİ

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, e-ticaret platformlarında satılan 182 ürün incelendi. Bu ürünlerin 148’inin mevzuata aykırı ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Denetimlerde uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak tespit edildi.

Zararlı kimyasallar ortaya çıktı... Ticaret Bakanlığı, üç ürün grubunun posta ve kargoyla Türkiye'ye girişini yasakladı - 1. Resim

TOKSİK MADDELERE RASTLANDI, ÜLKEYE GİRİŞİ KISITLANDI

Laboratuvar analizlerinde, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi insan sağlığına zararlı kimyasal maddelere rastlandığı açıklandı. Bakanlık, bu bulguların ardından söz konusu ürün gruplarının posta ve hızlı kargo yoluyla ülkeye girişini sınırlama kararı aldı.

YENİ DÜZENLEME 20 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. 2025/11 sayılı Genelge kapsamında, yüksek risk taşıdığı belirlenen ürünler artık “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkemize getirilemeyecek.

"TÜKETİCİ SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Ticaret Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, tüketici sağlığının korunması ve güvenli ürünlere erişimin sağlanması için piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşımını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

