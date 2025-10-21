İstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul’da yaşandı. Genç bir kadın, işlek bir caddede yere uzanıp telefonuyla oynamaya başladı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Genç kadını yerde görenler dönüp bir daha bakarken olay, bir sürücünün kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Genç kadının yolun ortasında yatarak telefonundan kısa video izlediği anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken kullanıcılardan da yorum yağdı. Bazı vatandaşlar, bu durumu sosyal medya bağımlılığına ilişkin bir örnek olarak yorumlarken, bazıları da durumla alay etti.