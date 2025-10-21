Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi

İstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul’da bir şahıs, yolun ortasına uzanarak telefonuyla oynadı. O anlar sürücülerin kamerasına saniye saniye yansırken, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul’da yaşandı. Genç bir kadın, işlek bir caddede yere uzanıp telefonuyla oynamaya başladı. 

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Genç kadını yerde görenler dönüp bir daha bakarken olay, bir sürücünün kamerasına yansıdı. 

İstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Genç kadının yolun ortasında yatarak telefonundan kısa video izlediği anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken kullanıcılardan da yorum yağdı. Bazı vatandaşlar, bu durumu sosyal medya bağımlılığına ilişkin bir örnek olarak yorumlarken, bazıları da durumla alay etti. 

