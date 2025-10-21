İstanbul sosyetesinin gözde mekanıydı! Ünlü restoran Park Şamdan icradan satışa çıkarıldı

1981 yılında Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından kurulan Park Şamdan, 1980 ve 90’lı yıllarda İstanbul sosyetesinin en çok tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi. Dönemin iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri burada ağırlanırken, restoran şehirde bir statü sembolü oldu.

8 YIL ÖNCE KAPILARI KAPANDI

1990’ların sonunda Çapa kardeşlerin hisselerini Ersoy Çetin’e devretmesiyle yeni bir dönem başlasa da işletme beklenen başarıyı elde edemedi. Yıllar içinde müşteri ilgisi azalırken, restoran yaklaşık 8 yıl önce kapılarını tamamen kapattı.

İlgili Haber Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu! Dev tekstil firması iflas etti

2,5 MİLYON TL BEDELLE İCRADAN SATIŞTA

İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Marka için icra yoluyla satış kararı alındığı belirtildi. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte olup tanınmış marka olarak tescili bulunmamaktadır. Markanın kullanıldığı restoran 8 yıldır faal değildir, şirket son 5 yıldır kâr etmemiştir."

İHALE İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILACAK

Markanın ilk ihalesi 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025, ikinci ihalesi ise 27 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Satış süreci esatis.uyap.gov.tr üzerinden yürütülecek.