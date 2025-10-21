Cevizde hasat yapıldı! Bu yıl kilosu 150 lira civarında

Aydın'ın Köşk ilçesinde ceviz hasadında sona yaklaşıldı. Üreticiler topladıkları cevizleri kabuklarından ayırarak satışa hazırlıyor. Köşk ilçesinin kuzey kesimlerinde yer alan köylerde de ceviz hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Yayla köylerinde yaşayan üreticiler, incir ve zeytinle birlikte en önemli geçim kaynaklarından biri olan cevizleri geleneksel yöntemlerle işliyor. Ağaçlardan sırıklarla düşürülen cevizler kadınlar tarafından toplanarak gölgede dinlendirilirken, yeşil kabukları soyulan cevizler yıkanıp kurutularak satışa hazır hale getiriliyor.

Cevizlerin iç kısmına zarar vermeden soyulan kabuklar bir yanda birikirken, cevizler de pazarlarda yerini almak için hazırlanıyor.

KALİTE NORMAL, REKOLTE DÜŞÜK

Sonbaharın gelmesi ile birlikte ceviz hasat sezonuna girdiklerini belirten Baklaköy Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Kahraman, bu yıl kalitenin normal, rekoltenin ise düşük olduğunu söyledi. Bu sene cevize soğuk vurduğunu ifade eden Kahraman, üreticinin en güzel şekilde ürünü ürettiğini şimdi iyi bir fiyatla emeklerinin karşılığını almayı beklediklerini ifade etti. Cevizin bu yıl yaş olarak 100-150 TL civarında olduğunu söyleyen Kahraman, bu yıl az olduğu için cevizin kıymetli olduğunu belirtti.