Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim bugünkü maçlar listesi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Ekim Salı günü 3. hafta maçlarıyla devam ediyor; Türkiye saatiyle 19.45’ten itibaren başlayacak karşılaşmalar, zirve yarışını şekillendirecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 21 EKİM

19:45 Barcelona - Olympiakos | tabii Spor

19:45 Kairat - Pafos FC | tabii Spor 1

22:00 Arsenal - Atletico Madrid | tabii Spor

22:00 Bayer Leverkusen - PSG | tabii Spor 1

22:00 Villarreal - Manchester City | tabii Spor 2

22:00 Union Saint-Gilloise - Inter | tabii Spor 3

22:00 Newcastle United - Benfica | tabii Spor4

22:00 PSV Eindhoven - Napoli | tabii Spor 5

22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund | tabii Spor 6

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (21 EKİM BASKETBOL)

18.00 Basket Brno - Bilbao | FIBA Europe Cup | FIBA

18.00 Neftchi IK - BC Kalev | FIBA Europe Cup | FIBA

19.00 Rostock - Antwerp Giants | FIBA Europe Cup | FIBA

20.00 Galatasaray - Wurzburg | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor Yıldız

20.00 Ratiopharm Ulm - Beşiktaş | Eurocup | TRT Spor

20.00 BC Cibona - Dijon | FIBA Europe Cup | FIBA

20.30 KK Bosna - Murcia | FIBA Europe Cup | FIBA

21 EKİM VOLEYBOL MAÇLARI PROGRAMI

13.00 Gebze Bld. - Spor Toto SK | TVF Erkekler Kupa Voley | TRT Spor Yıldız

15.30 Gaziantep Gençlik - İstanbul Gençlik | TVF Erkekler Kupa Voley | TRT Spor Yıldız

16.30 İstanbul BB - Halkbank | TVF Erkekler Kupa Voley | TVF TV

17.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana | TVF AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası Final | TRT Spor Yıldız

18.30 Galatasaray Daikin - İlbanka | TVF Sultanlar Ligi | TVF TV