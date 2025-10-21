Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim bugünkü maçlar listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı 21 Ekim Salı günü başlıyo. Barcelona, Arsenal, PSG ve Manchester City gibi devlerin mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Futbol maçlarının yanı sıra basketbol ve voleybolda maç takvimi de belli oldu.

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Ekim Salı günü 3. hafta maçlarıyla devam ediyor; Türkiye saatiyle 19.45’ten itibaren başlayacak karşılaşmalar, zirve yarışını şekillendirecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 21 EKİM

19:45 Barcelona - Olympiakos |  tabii Spor

19:45 Kairat - Pafos FC |  tabii Spor 1

22:00 Arsenal - Atletico Madrid | tabii Spor

22:00 Bayer Leverkusen - PSG |  tabii Spor 1

22:00 Villarreal - Manchester City | tabii Spor 2

22:00 Union Saint-Gilloise - Inter | tabii Spor 3

22:00 Newcastle United - Benfica |  tabii Spor4

22:00 PSV Eindhoven - Napoli |  tabii Spor 5

22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund |  tabii Spor 6

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (21 EKİM BASKETBOL)

18.00 Basket Brno - Bilbao | FIBA Europe Cup | FIBA

18.00 Neftchi IK - BC Kalev | FIBA Europe Cup | FIBA

19.00 Rostock - Antwerp Giants | FIBA Europe Cup | FIBA

20.00 Galatasaray - Wurzburg | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor Yıldız

20.00 Ratiopharm Ulm - Beşiktaş | Eurocup | TRT Spor

20.00 BC Cibona - Dijon | FIBA Europe Cup | FIBA

20.30 KK Bosna - Murcia | FIBA Europe Cup | FIBA

21 EKİM VOLEYBOL MAÇLARI PROGRAMI

13.00 Gebze Bld. - Spor Toto SK | TVF Erkekler Kupa Voley | TRT Spor Yıldız

15.30 Gaziantep Gençlik - İstanbul Gençlik | TVF Erkekler Kupa Voley | TRT Spor Yıldız

16.30 İstanbul BB - Halkbank | TVF Erkekler Kupa Voley | TVF TV

17.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana | TVF AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası Final | TRT Spor Yıldız

18.30 Galatasaray Daikin - İlbanka | TVF Sultanlar Ligi | TVF TV

