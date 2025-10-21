Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim bugünkü maçlar listesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı 21 Ekim Salı günü başlıyo. Barcelona, Arsenal, PSG ve Manchester City gibi devlerin mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Futbol maçlarının yanı sıra basketbol ve voleybolda maç takvimi de belli oldu.
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Ekim Salı günü 3. hafta maçlarıyla devam ediyor; Türkiye saatiyle 19.45’ten itibaren başlayacak karşılaşmalar, zirve yarışını şekillendirecek.
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 21 EKİM
19:45 Barcelona - Olympiakos | tabii Spor
19:45 Kairat - Pafos FC | tabii Spor 1
22:00 Arsenal - Atletico Madrid | tabii Spor
22:00 Bayer Leverkusen - PSG | tabii Spor 1
22:00 Villarreal - Manchester City | tabii Spor 2
22:00 Union Saint-Gilloise - Inter | tabii Spor 3
22:00 Newcastle United - Benfica | tabii Spor4
22:00 PSV Eindhoven - Napoli | tabii Spor 5
22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund | tabii Spor 6
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (21 EKİM BASKETBOL)
18.00 Basket Brno - Bilbao | FIBA Europe Cup | FIBA
18.00 Neftchi IK - BC Kalev | FIBA Europe Cup | FIBA
19.00 Rostock - Antwerp Giants | FIBA Europe Cup | FIBA
20.00 Galatasaray - Wurzburg | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor Yıldız
20.00 Ratiopharm Ulm - Beşiktaş | Eurocup | TRT Spor
20.00 BC Cibona - Dijon | FIBA Europe Cup | FIBA
20.30 KK Bosna - Murcia | FIBA Europe Cup | FIBA
21 EKİM VOLEYBOL MAÇLARI PROGRAMI
13.00 Gebze Bld. - Spor Toto SK | TVF Erkekler Kupa Voley | TRT Spor Yıldız
15.30 Gaziantep Gençlik - İstanbul Gençlik | TVF Erkekler Kupa Voley | TRT Spor Yıldız
16.30 İstanbul BB - Halkbank | TVF Erkekler Kupa Voley | TVF TV
17.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana | TVF AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası Final | TRT Spor Yıldız
18.30 Galatasaray Daikin - İlbanka | TVF Sultanlar Ligi | TVF TV