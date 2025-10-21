Daniel Naroditsky neden öldü? Hayatı ve biyografisi gündemde

Daniel Naroditsky, 2007'de 12 yaş altı dünya şampiyonu olarak tanınan yetenekli satranç oyuncusudur. 19 Ekim 2025'te vefat etmesinin ardından ölüm nedeni araştırılıyor.

DANIEL NARODITSKY NEDEN ÖLDÜ?

Amerikalı büyükusta Daniel Naroditsky’nin ölümü 20 Ekim 2025’te resmi olarak duyuruldu. Charlotte Chess Center yayınladığı açıklamada, Naroditsky’nin vefatının “beklenmedik” olduğunu belirtilirken resmi olarak ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.

DANIEL NARODITSKY KİMDİR?

Daniel Naroditsky, 9 Kasım 1995’te ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, San Mateo’da dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken 2007 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası’nın 12 Yaş Altı kategorisinde birincilik elde etti ve FIDE Ustası unvanını kazandı.

2013 yılı, kariyerinde bir dönüm noktası oldu. ABD Gençler Şampiyonası’nı kazandı ve aynı yıl henüz 18 yaşındayken “Büyükusta” (GM) unvanını aldı. Bu unvanla ABD’nin en genç büyükustalarından biri olarak adını duyurdu. Klasik satrançta dünya sıralamasında ilk 200’de, hızlı satrançta ise ilk 25’te uzun süre yer aldı. 2024 Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda İsviçre etabında birinciliği paylaşarak kariyerinin en iyi uluslararası derecelerinden birine ulaştı.

2010’da ilk kitabı “Mastering Positional Chess”i, 2012’de ise “Mastering Complex Endgames”i yayınladı. 2014-2020 yılları arasında Chess Life dergisinde son oyun stratejileri üzerine yazılar kaleme aldı. Aynı zamanda The New York Times için tarihi oyunlara dayanan satranç bulmacaları yazdı.

2020’li yıllarda Twitch ve YouTube platformlarında ürettiği yayınlarla milyonlara ulaştı. 480 binden fazla abonesiyle dünyanın en çok izlenen satranç yayıncılarından biri haline geldi. Hızlı satranç (Blitz) ve Bullet formatlarında dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer aldı. ABD Ulusal Yıldırım Şampiyonası’nı 2025’te 14/14 gibi kusursuz bir skorla kazandı.

Naroditsky, Stanford Üniversitesi’nde tarih eğitimi almış ve 2020’de Charlotte, Kuzey Carolina’ya taşınmıştı. Charlotte Chess Center’da “büyükusta ikamet programı” kapsamında genç yeteneklere dersler veriyordu.